Türk mobil oyun şirketlerinin değeri 1 milyar doları aştı

2022 raporlarına göre Türkiye, Avrupa’da İngiltere’den sonra oyun sektöründe en çok yatırım alan ikinci ülke oldu.

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Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, "Türk oyun sektörü son 10 yılda, özellikle 2020'de birden fazla Türk mobil oyun şirketinin değer açısından 1 milyar dolar eşiğini aşarak 'unicorn' haline gelmesiyle gelişme gösterdi" dedi.

Gültekin, geleneksel ve dijital oyun sektörüne yönelik Mersin Teknopark’ta yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

2022 raporlarına göre Türkiye'nin, Avrupa’da İngiltere’den sonra oyun sektöründe en çok yatırım alan ikinci ülke olduğunu kaydeden Gültekin, "Türk oyun sektörü son 10 yılda, özellikle 2020'de birden fazla Türk mobil oyun şirketinin değer açısından 1 milyar dolar eşiğini aşarak 'unicorn' haline gelmesiyle gelişme gösterdi. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğine göre, Türkiye'nin toplam oyun gelirlerinin yüzde 95'i ülke dışından geliyor. Dolayısıyla ihracat için son derece önemli bir katma değer üretiminden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Bizi en fazla heyecanlandıran sektörlerden biri"

Mersin Teknopark olarak, oyun sektörünün kendilerini en fazla heyecanlandıran sektörlerden birisi olduğunu vurgulayan Gültekin, "Oyun geliştiren startuplara elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bunlardan biri olan Gamesmrkt, 2021 yılından itibaren ar-ge ve oyun pazarına yenilikçi teknolojiler üretmek amacıyla ofisini tamamen Mersin Teknopark'a taşıdı. Burada şirketin araştırma-geliştirme çalışmaları için ideal bir ortam sağlandı. Ar-ge çalışmaları oyun endüstrisindeki en son trendleri takip etmeye yönelik olup, ayrıca diğer oyun şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Şirketin en popüler oyunu 'Skillful Finger', 20 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Hem iOS hem Android platformlarında bulunabilen oyun, birçok ülkede popüler oldu. Firma, bu başarıyı yakalamak için kapsamlı bir pazarlama stratejisi izledi ve düzenli olarak güncellemeler yayınladı" ifadelerini kullandı.

Şirketin oyunlarının, yalnızca oyun içi öğeleri satın alarak değil, aynı zamanda reklamlardan elde edilen gelirlerle de desteklendiğini söyleyen Gültekin, bu sayede şirketin hem kullanıcıları memnun ettiğini hem de finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Şirketin hedefinin kaliteli ve yenilikçi oyunlar üreterek oyun endüstrisinde lider bir konuma ulaşmak olduğunu vurgulayan Gültekin, "Firma, Mersin Teknopark'taki ar-ge çalışmaları sırasında, oyun şirketlerinin daha hızlı prototiplemesine olanak tanıyan bir proje geliştirdi. Bu proje, oyun geliştirme sürecini optimize ederek daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemeyi sağlıyor. Bu projeye ek olarak, Mersin Teknopark'ta yeni teknolojileri ve en son oyun geliştirme araçlarını test etmek için de çaba harcıyor. Bu çalışmalar, şirketin oyunlarını daha kaliteli hale getirmesine ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"Konvansiyonel oyun ve oyuncak sektörünün yükselişi de sürüyor"

Dijital oyun sektöründeki gelişmelerin baş döndürücü hızla devam ederken, bu durumun konvansiyonel oyun ve oyuncak sektörünün yükselişine de asla engel olmadığını dile getiren Gültekin, özellikle pandemi döneminde eğitim-öğretime ara verilmesiyle, sokağa çıkma yasakları, evden çalışma koşulları gibi etkenlerin oyuncak üreticilerinin daha rağbet görmesine ve oyuncak endüstrisinin pazar payının artmasına neden olduğunu söyledi. Dolayısıyla sektörün, dönemin en karlı endüstrilerinden birisi haline geldiğine vurgu yapan Gültekin, şöyle devam etti; "Mersin Teknopark’ta yer alan eğitim, bilişim, yeşil enerji ile oyuncak dünyasını sentezleyen ArtıBilim firması da bu yükseliş trendini yakalayan firmalarımızdan. Sürdürülebilirlik ekseninde geleceğin oyuncaklarını tasarlayan firma, eğitsel oyuncak pazarına sektöre fark oluşturacak yenilikçi oyuncaklarla giriş yaptı. 10 milyar dolarlık eğitsel oyuncak pazarının en ivmeli alt grubu olan yeşil oyuncak grubunda eğlenceli ve etkileşimli oyun kurguları ile pazara çıkan firma, küresel sektörün yenilikçi markası olarak dikkat çekmeye başladı."

Firmanın, 2020 yılı Temmuz ayından bu yana Mersin Teknopark bünyesinde Yenilenebilir Enerji Temalı Elektro-Mekanik Eğitsel Oyuncak geliştirme çalışmaları yaptığını belirten Gültekin, "Teknolojik doğrulama süreçlerini TÜBİTAK destekleri ve Teknopark’ın protipleme merkezindeki imkanlardan yararlanarak tamamlayan firma, bu yılın başında Mersin Teknopark bünyesinde kendine ait prototip üretim tesisini de hayata geçirdi. Yeni oyuncak tasarımlarına da devam eden firma, güneş, rüzgar, hidroelektrik ve piezo elektrik olmak üzere 4 farklı yenilenebilir enerji kaynağından faydalanarak fizik, kimya, matematik ve teknoloji alanlarında eğitsel kazanımları destekleyen oyuncaklar ile 'Sustain the Challenge' ürün grubu ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine hizmet ediyor.

8-17 yaş grubuna yönelik, yeşil üretim ile sürdürülebilir geleceği kurgulayan etkileşim düzeyi yüksek ve eğlenceli oyuncaklar, perakende pazarın yanı sıra kulüp program niteliğindeki oyun kurguları ile okulların da ilgisini çekiyor. Bu yılın başlarında dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından olan Spielwarenmesse’ye katılan firmanın oyuncakları, Avrupalı sektör liderlerinin ilgisini çekti. Basın lansmanına seçilen tek Türk firma olarak büyük ilgi uyandıran firma, fuar sonrası yatırımcı görüşmelerine başladı" dedi.