BIST 5.173
DOLAR 19,33
EURO 21,33
ALTIN 1.259,94
HABER /  GÜNCEL

Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü

Tekirdağ Ergene’de bilgisayarın patlaması sonrası çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Uykusu kaçan apartman sakinleri, soluğu sokakta aldı.

Abone ol

Olay, sabaha karşı Sağlık Mahallesi Edirne 2. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bir ikamette meydana geldi.

Mehmet Dönmez’e ait evde bir anda bilgisayar bomba gibi patladı. Patlama sesi ve devamında çıkan yangınla uykusundan uyanan Mehmet Dönmez, eşi ve iki çocuğu apar topar kendilerini sokağa attı. Yangını fark eden mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Yangının büyümesi ve diğer odalara sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar da ambulanslara alınarak ayakta tedavisi yapıldı.

Yangınla ilgili konuşan yanan evin sahibi Mehmet Dönmez, “Evi taksitle borçlanarak satın almıştım. Eşim ve 2 çocuğumla yaşadığım evim şu an kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağız bilmiyorum, kalacak yerimiz de yok. Çok üzgünüz” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zekat vermek kimlere düşer 2023 Diyanet zekat ne demek?
Zekat vermek kimlere düşer 2023 Diyanet zekat ne demek?
Türk mobil oyun şirketlerinin değeri 1 milyar doları aştı
Türk mobil oyun şirketlerinin değeri 1 milyar doları aştı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
23 Nisan pano örnekleri okul süslemesi nasıl yapılır? Farklı pano örnekleri
23 Nisan pano örnekleri okul süslemesi nasıl yapılır? Farklı pano örnekleri
Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti
Otomotiv sektörü ilk çeyrekte 3,6 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti
Uçak ve trene talep arttı, otobüs yolcusu azaldı
Uçak ve trene talep arttı, otobüs yolcusu azaldı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı salladı! Fermuarını açtı göğüs dekoltesi olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı salladı! Fermuarını açtı göğüs dekoltesi olay oldu
Dev mandırada korkunç yangın: 18 bin inek telef oldu
Dev mandırada korkunç yangın: 18 bin inek telef oldu
Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek! Camda zeytin, pirinç var ama...
Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek! Camda zeytin, pirinç var ama...
Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor
Yeni Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor
13 Nisan 2023 altın coştu! Gram altın 1300 lira oldu İslam Memiş bakın ne dedi
13 Nisan 2023 altın coştu! Gram altın 1300 lira oldu İslam Memiş bakın ne dedi
Ara tatil yarın mı başlıyor 2023 MEB tatil ne zaman, kaç gün?
Ara tatil yarın mı başlıyor 2023 MEB tatil ne zaman, kaç gün?