Odatv'nin kararını destekliyoruz! İnternethaber de yayınlamayacak...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken siyasi partiler, televizyonlara, gazetelere, radyolara reklam yağdırmaya başladı. Ancak aynı siyasi partiler, internet haber sitelerine gelince reklam vermek yerine propaganda videolarını ücretsiz yayınlatma derdinde.. Odatv, bundan sonra partilerin propaganda videolarını yayınlamama kararı aldı. İnternethaber Yayın Grubu olarak biz de Odatv'nin kararına destek veriyor ve partilerin propaganda videolarını yayınlamayacağımızı ilan ediyoruz...

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Seçim süreci sürüyor…

Dün seçim propaganda aracı radyo idi, teyp kasetleri idi.

Bugün ağırlıklı olarak seçim propaganda aracı ne televizyonlar ne de yazılı basın.

Bugün tüm partilerin yer almak istediği mecra sosyal medya…

Sosyal medya deyince akla ilk gelen haber siteleri.

Partiler hazırladıkları propaganda videoların haber sitelerinde, haber olarak yer almasını istiyor.

Gazete televizyon ve radyolara var ama...

Burada bir tuhaflık var:

Partiler yazılı basına reklam veriyor.

Partiler televizyonlara, radyolara reklam veriyor.

Ama partiler haber sitelerine reklam vermiyor, propaganda amaçlı videolarının haber olmasını istiyor.

Bu yanlış uygulamanın değişmesini istiyoruz.

Partilerin yaptığında büyük çelişki var...

Google reklam gelirleri dışında pek ilan-reklam alamayan haber siteleri zaten güçlükle ayakta duruyor.

Hele iktidar tarafından zaten reklam verilmeyen ya da reklam ambargolular listesine alınan bağımsız internet haber portalları zorluklar içerisinde yayın hayatını sürdürüyor.

Buna rağmen muhtelif partilerin de propaganda içerikli videolarını parasız yayınlatmak istemeleri büyük çelişki yaratıyor.

Odatv'nin kararına destek veriyoruz

Odatv'nin "Partilerin propaganda içerikli videolarını haber başlığı altında yayınlamayacağız" kararına İnternethaber yayın grubu olarak destek veriyoruz. İnternethaber Yayın Grubu içerisindeki yayın organlarının hiçbirisi partilerin propaganda fimlerini haber başlığı altında yayınlamayacak.

Muhalefetin uyanıklık peşinde koşmasına...

Özellikle muhalefet partilerinin, televizyon, gazete ve radyolara para akıtırken, internet haber portallarına bedava reklam yaptırma telaşına ve uyanıklığına düşmelerine dur diyoruz.

Reklam verdiğiniz gazetelerin yüz katı...

5 bin- 10 bin- 20 bin tirajı olan gazeteye ilan veren partilerin o gazetelerin tirajının belki yüz katı tekil ziyaretçisi olan haber portallarına bedava reklam yaptırmaya devam etmek istemesi kabul edilemez hale geldi..

Biz de sadaka değil hakkımızı istiyoruz...

Sonuçta...

"Partilerin propaganda amaçlı videolarını yayınlamayacağız" kararına destek veriyor ve "partilerin propaganda amaçlı videolarını yayınlamayacağımızı ilan ediyoruz...