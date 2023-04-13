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Voleybolcu otelin penceresinden düştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Voleybolcu otelin penceresinden düştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

Voleybolcu Julia Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrasında kaldığı otelin 6’ıncı katından düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara’nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma kaldığı otelin 6’ıncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi.

Gelecek otopsi raporunun ardından Ituma’nın ölüm sebebi ortaya çıkacak.

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