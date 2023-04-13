Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren! Saatte 350 kilometre hızla gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren projesi merak uyandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, o projeye dair detayları CNN TÜRK yayınında anlattı. Yeni proje eskisinden farklı bir güzergahta inşa edilecek. Tren 350 kilometre hıza ulaşacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren projesinin müjdesini AK Parti’nin beyannamesinin kamuoyuna açıklandığı törende verdi.

Projeye dair detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, o projenin detayları CNN TÜRK yayınında anlattı.

Tren projesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mevcut hızlı tren hattı işlemeye devam edecek. Süper hızlı tren hattı farklı bir güzergahtan ilerleyecek.

Adil Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul süper hızlı tren de sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri sayesinde kazandıracağız. Hızı 350 km saat olacak Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikada seyahat edebilecek. Ankara-İstanbul arasında tamamen farklı bir hattan 350 km hıza uygun şekilde milletin hizmetine kesintisiz çalışacak.” İfadelerini kullandı.

Çok sayıda proje hizmete giriyor

Karaismailoğlu sadece demiryolu projelerini değil, havayolu ve karayolu projelerini de “Çukurova Havalimanını önümüzdeki aylarda hizmete alacağız. Peşinden Bayburt, Gümüşhane ve Yozgat Havalimanlarımız var, onları da bitireceğiz. Zigana Tüne