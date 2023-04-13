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Rusya'dan ABD'de sızdırılan belgelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Rusya'dan ABD'de sızdırılan belgelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, son haftalarda internette yayınlanan bir dizi Amerikan istihbarat belgesinin sahte ve Moskova'yı yanıltmaya yönelik kasıtlı bir girişim olabileceğini söyledi.

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Henüz gerçekliği doğrulanamayan belgeler, Ukrayna'daki savaşa ve iki ordunun verdiği iddia edilen kayıplara ilişkin gizli ABD değerlendirmelerinin yanı sıra diğer ülkeleri kapsayan belgeleri de içeriyor.

Ryabkov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada sızıntının şimdilik pek çok soruyu beraberinde getirdiğini söyledi.

"Amerika Birleşik Devletleri çatışmanın bir tarafı olduğu ve özünde bize karşı hibrid bir savaş yürüttüğü için, bu tür şeylerin düşmanı yanıltmak için yapılıyor olması mümkündür" diyen bakan yardımcısı, "Birilerinin bu belgelere bakması muhtemelen ilginç olacaktır, eğer bunlar belge ise, ya da belki de sahte olabilirler, belki de bu kasıtlı bir bilgi dökümüdür" dedi.

Kremlin'den belgeler hakkında yapılan ilk açıklamada bu dokümanların gerçek olup olmadıklarını "herkes gibi" bilmedikleri belirtildi.

Bazı ulusal güvenlik uzmanları ve ABD'li yetkililer belgeleri sızdıran kişinin Amerikalı olabileceğinden şüphelendiklerini ancak Rusya yanlısı aktörleri de göz ardı etmediklerini söylüyor.

Eski bir CIA yetkilisi, Moskova'nın Washington ve müttefikleri arasında karışıklık ve potansiyel bölünmeler yaratmak amacıyla bu sızıntıyı düzenlemiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Bu iddialara karşı Kremlin yönetimi ise Rusya'nın tüm konularda suçlu ilan edilmeye çalışılması eğiliminin olduğunu belirtti

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