Merve Boluğur sütyen yerine göğüs bandı kullandı! Sosyal medyanın diline düştü: "Neden kendini bile bile yakıyon sen?"

DJ sevgilisi Mert Aydın ile evlendikten 53 gün sonra boşanan Merve Boluğur'un o dönemki paylaşımları, gelinliği, kocam da kocam demesi çok konuşulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Boluğur bu kez transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncunun sütyen yerine bant tercih etmesi dikkatlerden kaçmazken takipçileri yorum yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Merve Boluğur yine çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Siyah transparan elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim takipçilerinin diline düştü. Sütyen yerine göğüs bandı kullanıldığı görülen 35 yaşındaki Boluğur'un fotoğraf kareleri yorum yağmuruna tutuldu.

Magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, DJ sevgilisi Mert Aydın ile 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evlenmeden önce bile her fırsatta Mert Aydın'na "kocam da kocam" diyen ünlü oyuncu Merve Boluğur'un nikahta tercih ettiği gelinlikler de o dönem haftalarca konuşulmuştu. Evliliği 53 gün süren Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

Sütyen yerine göğüs bandı kullandı

Önceki gün bir davete katılan Merve Boluğur son olarak siyah transparan tercihiyle dikkat çekti. Sütyen yerine göğüs bandı kullanan oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Göğüs bandının çok belirgin olmasına isyan eden kadın hayranları oyuncunun paylaşımına "Meme uçları belli olmasın diye meme ucu bandı kullanmış ama daha kötü durmuş", "Transparan büstiyer böyle mi giydirilir?", "Hiç estetik durmuyor", "Resmen kıyafetin azizliğine uğramış", "Neden kendini hep bile bile yakıyon sen?" gibi yorumlarında bulundu.

Merve Boluğur'un gelinliği sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, Dj Mert Aydın ile dünyaevine girdiği nikah töreninde tercih ettiği gelinliği sosyal medyaya damga vurmuş, oldukça konuşulmuştu. Görkemli düğün töreninde Tolga Çam imzalı gelinlik giyen 35 yaşındaki oyuncu takipçilerini adeta büyülemiş, gelinliği ile birçok paylaşım yapan Merve Boluğur'un düğün kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.

Güzel oyuncunun gelinliğini gören takipçileri, o dönem "İşte karşınızda yılın değil yüzyılın gelini ve gelinliği", "Kızlar gelinlik böyle olur", "Ünlülerde gördüğüm en güzel gelin ve gelinliği", "Abiiii bu güzellik şakamı gelinliğin çok güzel", "Bence bu yılın en gelinliği ve gelini", "İlk defa bir ünlünün gelinliğini çok beğendim" gibi yorumlar yapmıştı.