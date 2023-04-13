Aile destek ödemeleri neden yatmıyor, tarihi belli yeni haber geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemeleri devam ediyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen destek ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen aile destek yardımının nisan ayı ödeme tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda ay başı yatırılan aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağına yönelik araştırma yapan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında 9 Mart'ta başlamıştı.

Ödemeler ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkeziolarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.



Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.