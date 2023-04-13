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285 kilometre hızla vuracak karaya yaklaştı! Kasırga öncesi market rafları boşaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
285 kilometre hızla vuracak karaya yaklaştı! Kasırga öncesi market rafları boşaldı

Yetkililer, Ilsa Kasırgası'nın şiddetlenerek karaya yaklaştığını duyurdu. Kasırganın Avustralya'yı saatte 285 kilometre hızla vurması bekleniyor.

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CNN’in haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, Ilsa Kasırgası'nın bu akşam ve yarın sabah saatteki hızı 285 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlarla Batı Avustralya'da etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada kıyı bölgelerde hissedilmeye başlanan Ilsa Kasırgası’nın 5. kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Halk marketleri boşalttı

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşaltmıştı.

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja Tropikal Kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.

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