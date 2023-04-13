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Erzincan’da sağanak yağış caddeleri suyla doldurdu

Erzincan’da sağanak yağış caddeleri suyla doldurdu

ERZİNCAN'da etkili olan kısa süreli sağanak yağış, ana arterler üzerinde bulunan bazı caddelerde su baskınına neden oldu.

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Erzincan merkezde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Erzurum istikametinden Erzincan'a giriş güzergâhındaki kara yolu suyla doldu. Tıkanan mazgallardan suyun geri yola taşması üzerine araç trafiği ilerlemekte güçlük çekti.

Suyla dolan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ıslanmamak için mücadele etti. Vatandaşlar, Erzincan'da kısa süreli yağan yağışta bile alt yapının yetersiz olduğundan caddelerin suyla dolabildiğini ifade etti.

Çağlayan Beldesinde de derelerden akan sel suları tarım arazilerine taştı, mezarlık zarar gördü. Belediye çalışanları ve belde sakinleri taşkınların olduğu alanlara set kurarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı. Ekili tarım arazilerinin ve bazı evlerin, bahçelerin sel su baskınından zarar gördüğü beldede çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, Erzincan’da bugün hava durumu aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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