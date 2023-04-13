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Kız Kulesi’nin son haline bakın! Açılışına çok az kaldı

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Kız Kulesi’nin son haline bakın! Açılışına çok az kaldı

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.

Kız Kulesi’nin son haline bakın! Açılışına çok az kaldı

İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. 

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Kız Kulesi’nin son haline bakın! Açılışına çok az kaldı

Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi’nin çevresindeki düzenlemelerin devam ettiği görüldü. 

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Kız Kulesi’nin son haline bakın! Açılışına çok az kaldı

İşte Mayıs ayında açılması planlanan Kız Kulesi’nin son hali...

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Kız Kulesi’nin son haline bakın! Açılışına çok az kaldı
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