Kız Kulesi’nin son haline bakın! Açılışına çok az kaldı
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2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.
İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi.
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Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi’nin çevresindeki düzenlemelerin devam ettiği görüldü.
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İşte Mayıs ayında açılması planlanan Kız Kulesi’nin son hali...
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