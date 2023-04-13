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Benzin ve motorine rekor zam! Kabus geri dönüyor litresi 30 liraya yaklaşacak...

Benzin ve motorine rekor zam! Kabus geri dönüyor litresi 30 liraya yaklaşacak...

Araç sahiplerine kötü haber... Petrol fiyatları tırmanışa geçti. Sektör kaynakları artışın böyle sürmesi durumunda çok kısa süre içerisinde benzin 26 lirayı, motorin ise 28 lirayı geride bırakacak... Dolar da yükselmeye devam ederse çok kısa sürede 30 lira olacak...

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Petrol fiyatları çıldırdı. Gün içinde yüzde 4'ten fazla değer kazanan ham petrol fiyatı 87 doları aştı. Ham petrol fiyatı Mart ayı ortalarında 70 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Petrol fiyatlarındaki artış, araç sahiplerine kara haber olarak dönüyor. Benzin ve motorine bugüne kadar görülmemiş zamlar yolda...

Benzin 26 TL, motorin 28 TL olacak

Sektör temsilcileri petrol fiyatlarında bu tarz artışların devam edeceğini belirtirken brent petrol ün varil fiyatının 100 doları da geçeceğini ifade etti. Benzinin litre fiyatı son dakika bilgisine göre 26 TL seviyelerini motorinin litre fiyatı ise 28 TL seviyelerini geçecek. 

Petrolün varil fiyatının son bir aydaki değişimi araç sahiplerini üzecek!

Dolarda artarsa fiyat 30 TL'yi geçer

Önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarının 30 lirayı göreceğini belirten sektör kaynakları doların yükselişinin sürmesi halinde bu senaryonun çok daha ağırlaşabileceği uyarısı yaptı. 

İstanbul 13 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,42 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,04 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,46 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.30 TL

Ankara 13 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Ankara benzin litre fiyatı: 22,83 TL
Ankara motorin litre fiyatı: 21,45 TL
Ankara LPG litre fiyatı: 9.91 TL

İzmir 13 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

İzmir benzin litre fiyatı: 22,81 TL
İzmir motorin litre fiyatı: 21.53 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 9.97 TL

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