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Batman'da Mart ayında 40 bin kişi uçtu

Batman'da Mart ayında 40 bin kişi uçtu

Batman Havalimanı'nda 2023 yılı Mart ayında iç hat yolcu trafiğinin 40 bin 700 olduğu bildirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanında 2023 yılı Mart ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Batman Havalimanında Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 40 bin 700 oldu. Mart ayında Batman Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 291, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 292’ye ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Mart ayında toplamda 341 ton oldu.

2023 yılının ilk üç ayı olan Ocak, Şubat, Mart döneminde ise yolcu trafiği 128 bin 933, uçak trafiği, bin 884, yük trafiği ise bin 111 ton olarak gerçekleşti.

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