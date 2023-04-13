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Sakarya'da genç hemşire evinde ölü bulundu

Sakarya'da genç hemşire evinde ölü bulundu

SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görev yapan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşire, kaldığı evde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

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Sakarya’nın Korucuk Mahallesi 1714. Ada'da yaşanan olayda, iş arkadaşlarının ulaşamayıp evine gittiği 27 yaşındaki genç hemşire evde ölü bulundu.

Hemşire Dicle Naz'a iş arkadaşları telefonla ulaşamayınca genç kızın tek başına yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Polis ve sağlık ekiplerinin çilingir eşliğinde girdiği evde genç hemşire boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu müdahalede genç hemşirenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemenin ardından Dicle Naz hemşirenin cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsiden sonrasında netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Naz’ın cenazesinin yapılacak olan otopsiden sonra memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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