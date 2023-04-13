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Balıkesir'deki Cunda Adası "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Balıkesir'deki Cunda Adası "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

BALIKESİR'in AYVALIK ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

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Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gurme turizminin başkent olarak nitelendirilen Cunda Adası, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnamede, "Balıkesir ili Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın doğal sit alanlarıyla koruma kalkanı içine alınmasının bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

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