Uğur Dündar'dan 'ayrılık' açıklaması

Gazeteci Uğur Dündar, tv100'den ayrıldığını açıkladı. Dündar yaptığı açıklamada, "TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.Abone ol
tv100 ekranlarında 'Haftanın Panaroması' programını sunan usta gazeteci Uğur Dündar, Twitter'dan yaptığı açıklamayla kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.
"tv100'den ayrılma kararı aldık"
Dündar yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşim Mine Özbek ile, yaklaşık 3 aydır, "Haftanın Panoraması" programını ekrana getirdiğimiz tv100 kanalından ayrılma kararı aldık. TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.