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İran Dışişleri ABD'yi suçladı: Afganistan'daki durumdan ABD ve müttefikleri sorumludur

İran Dışişleri ABD'yi suçladı: Afganistan'daki durumdan ABD ve müttefikleri sorumludur

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ABD ve müttefikleri, Afganistan'da hem işgalci olarak hem de Birleşmiş Milletler üyesi olarak bu ülkedeki durumdan sorumludur" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Rusya, Çin ve Pakistan dışişleri bakanları ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası İran basınına konuştu. Dört ülke arasında ikincisi düzenlenen toplantıya ilişkin bilgi veren Abdullahiyan, toplantıda Afganistan'daki sorunların değerlendirildiğini ve çözüm odaklı bir araya geldiklerini belirtti.

Abdullahiyan, Afganistan'da artan terör sorunu ile Batılı ülkelerin yaptırımları ve ekonomik zorluklar nedeniyle büyüyen göçmen sorunlarından endişe duyduklarını belirterek, Afganistan'a komşu ülkelerin bu sorunları ciddiye aldıklarını söyledi.

Afganistan’ın yirmi yılı aşkın bir süredir yoksulluğa ve istikrarsızlığa sürükleyen Batı'nın ve ABD’nin müdahalesinden çok bölgesel iş birliğine ve çözüme ihtiyacı olduğunu kaydeden Abdullahiyan, "ABD ve müttefikleri, Afganistan'da hem işgalci olarak hem de Birleşmiş Milletler üyesi olarak bu ülkedeki durumdan sorumludur" diye konuştu.

Afganistan’daki uyuşturucu ticareti ve üretiminin başlıca çözülmesi gereken sorunlar olduğunu belirten Abdullahiyan, "İran gibi komşu ülkeler Afganistan ile sınır bölgelerinde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede büyük önem arz ediyor. Bu konuda Afganistan yönetimi de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir" şeklinde konuştu.

Abdullahiyan, toplantıda Katar'da Birleşmiş Milletler gözetiminde Afganistan konulu farklı ülke temsilcileri ile yapılacak zirvenin de ele alındığını ifade ederek, "Afganistan'a komşu ülkeler" grubunun Doha'da yapılacak zirveye olumlu katkılar sunabileceğini söyledi.

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