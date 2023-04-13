BIST 5.183
DOLAR 19,33
EURO 21,31
ALTIN 1.259,69
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Mary Jane kendi şarkılarıyla Moda Kayıkhane'de

Mary Jane kendi şarkılarıyla Moda Kayıkhane'de

Mary Jane, kendi şarkılarını seslendireceği repertuarıyla 14 Nisan'da Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Abone ol

Başarılı coverlarıyla ve eğlenceli sahnesiyle büyük hayran kitlesine sahip Mary Jane, kendi şarkılarını seslendireceği repertuarıyla 14 Nisan'da Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak. 

Uzun yıllardır herkesin severek dinlediği şarkılara getirdikleri yorumlarla ve yüksek sahne enerjisiyle tanınan müzik grubu Mary Jane, kendi şarkılarının yer aldığı bir repertuarla dinleyenleriyle buluşuyor.

Vokalde Begüm Yiğit, gitarda Arda Atılgan, davulda Ömer Yiğit Ünal ve bas gitarda ise Mertcan Doğu'dan oluşan grup, 14 Nisan Cuma günü Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesinde olacak. Konserin biletlerine "Biletinial" üzerinden ulaşılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunus'ta facia! Göçmen teknesi battı. 25 kişi öldü
Tunus'ta facia! Göçmen teknesi battı. 25 kişi öldü
Murat Ongun'dan Üsküdar sahilinde kaçak yapı yıkımına engel olundu paylaşımı
Murat Ongun'dan Üsküdar sahilinde kaçak yapı yıkımına engel olundu paylaşımı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Uğur Dündar'dan 'ayrılık' açıklaması
Uğur Dündar'dan 'ayrılık' açıklaması
Balıkesir'deki Cunda Adası "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Balıkesir'deki Cunda Adası "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Muş'ta kar geri geldi, hayat felç oldu. Hayvanlar meradan ahırlara alındı
Muş'ta kar geri geldi, hayat felç oldu. Hayvanlar meradan ahırlara alındı
Benzin ve motorine rekor zam! Kabus geri dönüyor litresi 30 liraya yaklaşacak...
Benzin ve motorine rekor zam! Kabus geri dönüyor litresi 30 liraya yaklaşacak...
Burun tıkanıklığından basit müdahalelerle kurtulmak mümkün. Evde yapabilirsiniz
Burun tıkanıklığından basit müdahalelerle kurtulmak mümkün. Evde yapabilirsiniz
Batman'da Mart ayında 40 bin kişi uçtu
Batman'da Mart ayında 40 bin kişi uçtu
Erzurumspor'lu Cengizhan Bayrak ameliyat oldu
Erzurumspor'lu Cengizhan Bayrak ameliyat oldu
Sakarya'da genç hemşire evinde ölü bulundu
Sakarya'da genç hemşire evinde ölü bulundu
Başakşehir'de şaşkına çeviren görüntü! Boş arazide stoklanmış araçlar bulundu jelatini üzerinde...
Başakşehir'de şaşkına çeviren görüntü! Boş arazide stoklanmış araçlar bulundu jelatini üzerinde...