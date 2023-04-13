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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İMECE uydusunun fırlatma operasyonu için saat verildi

İMECE uydusunun fırlatma operasyonu için saat verildi

Tübitak Uzay tarafından geliştirilen milli yer gözlem uydusu İMECE'nin yarın TSİ 09.48'de fırlatılması planlanıyor.

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Uzay görevi için ABD’ye, Space X tesislerine giden İMECE’nin uzay yolculuğu iki kez ertelenmişti. İMECE uydusunun yarın TSİ 09.48'de fırlatılmasının planlandığı bildirildi.

Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İmece uydusu ile ilgili açıklamasında "Yaklaşık 200 görevli 6 yıl boyunca çalıştı. Tasarımından üretimine kadar tüm süreçler Tübitak Uzay tarafından başarıyla gerçekleşti ve milli uydu, uzay yolculuğuna hazır hale geldi. Yaklaşık 700 km irtifada görev yapacak İMECE, bin km uzunluğunda 16 km genişliğinde bir alanı hiçbir kısıtlama olmaksızın tek seferde görüntüleyecek. En az 5 yıl görev yapacak İMECE, metre altı çözünürlükte görüntü alacak." dedi.

Mandal, "İnşallah cuma sabahı Türkiye saati ile 09.48’de bu heyecanı bakanlarımızla halkımızla yaşayacağız" diye konuştu.

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