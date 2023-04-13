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Olympiakos açıkladı; James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Olympiakos açıkladı; James Rodriguez'in sözleşmesi feshedildi

Olympiakos, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez ile yollarını ayırdığını açıkladı. Şu an boşa çıkan Rodriguez, Süper Lig ekipleriyle anılmıştı.

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Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, 31 yaşındaki futbolcusu James Rodriguez'in sözleşmesinin feshettiğini duyurdu. Olympiakos'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiyalı futbolcuya kariyerinin geri kalanında başarılar dilendi.

Jamez Rodriguez, Yunan temsilcisinde bu sezon 24 maça çıkarken, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Rodriguez, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi kulüplerde de forma giydi.

James'in adı daha önce Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir ile anılmıştı. 

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