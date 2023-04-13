Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 40 yaşındaki adam, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Evde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan adamın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, köpekler belediye barınağı görevlilerine teslim edildi.
Eski eşinin 112’ye yaptığı ihbar Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbara konu Bahçelievler Mahallesi 5007. Sokak'a gelen ekipler, Muharrem Turan'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı.
Eşinden ayrıldığı belirlenen 1 çocuk babası Muharrem Turan’ın yanında pompalı tüfek bulunurken, olay öncesinde eşini aradığı, konuşmalardan intihar edebileceğini tahmin eden eşinin 112’ye ihbarda bulunduğu bildirildi.
Muharrem Turan'ın cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Evden çıkan köpekler barınağa teslim edildi
Pompalı Tüfekle intihar ettiği değerlendirilen Muharrem Turan'ın evinde bulunan Alman kurdu, Bulmastif ve Terier cinsi 3 tane köpek, cumhuriyet savcısının talimatıyla Manavgat Belediyesi Barınağı görevlilerine teslim edildi. Köpeklerden 2 tanesinin cip ve kaydının olduğu, Alman kurdunun kaydının bulunmadığı belirlendi.