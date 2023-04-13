Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Evden çıkan köpekler barınağa teslim edildi

Pompalı Tüfekle intihar ettiği değerlendirilen Muharrem Turan'ın evinde bulunan Alman kurdu, Bulmastif ve Terier cinsi 3 tane köpek, cumhuriyet savcısının talimatıyla Manavgat Belediyesi Barınağı görevlilerine teslim edildi. Köpeklerden 2 tanesinin cip ve kaydının olduğu, Alman kurdunun kaydının bulunmadığı belirlendi.