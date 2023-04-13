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Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 40 yaşındaki adam, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Evde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan adamın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, köpekler belediye barınağı görevlilerine teslim edildi.

Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Eski eşinin 112’ye yaptığı ihbar Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbara konu Bahçelievler Mahallesi 5007. Sokak'a gelen ekipler, Muharrem Turan'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı. 

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Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Eşinden ayrıldığı belirlenen 1 çocuk babası Muharrem Turan’ın yanında pompalı tüfek bulunurken, olay öncesinde eşini aradığı, konuşmalardan intihar edebileceğini tahmin eden eşinin 112’ye ihbarda bulunduğu bildirildi.

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Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Muharrem Turan'ın cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Eski eşi aradı polis eve girdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Evden çıkan köpekler barınağa teslim edildi

Pompalı Tüfekle intihar ettiği değerlendirilen Muharrem Turan'ın evinde bulunan Alman kurdu, Bulmastif ve Terier cinsi 3 tane köpek, cumhuriyet savcısının talimatıyla Manavgat Belediyesi Barınağı görevlilerine teslim edildi. Köpeklerden 2 tanesinin cip ve kaydının olduğu, Alman kurdunun kaydının bulunmadığı belirlendi.

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