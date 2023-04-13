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Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

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Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, 16 Nisan Pazar günü Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında hakem Volkan Bayarslan’ın düdük çalacağı ifade edildi.

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Kadir Sağlam görev alacak.

Süper Lig’in 29. Haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 Nisan Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 Nisan Pazar

16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

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