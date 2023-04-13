Yunanistan'ın sinsi hamlesi Türkiye'nin itirazıyla NATO'dan döndü

Yunanistan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını NATO tatbikatına dahil etme girişiminde bulundu. Türkiye planı reddetti, itirazı kabul eden NATO vazgeçti.

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan Yunanistan'ın tatbikat hamlesi sonuç vermedi.

Bazı Yunan haber sitelerine göre Atina, bu yıl 27-31 Mart tarihleri arasında Yunanistan'da yapılması programlanan NATO'nun "Ramstein Guard" isimli hava tatbikatına Kuzey Ege'deki Taşoz ve Bozbaba adalarını da dahil etti.

Türkiye'nin itirazı kabul edildi

NATO'daki Türk kurmaylar, tatbikat planlarının onayı için yapılan toplantıda "Doğu Ege adalarının gayri askeri stütüsü ihlal ediliyor" diyerek, söz konusu iki adanın tatbikat planlarından çıkarılmasını istedi. NATO, Türkiye’nin itirazını kabul etti. Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM), "Ramstein Guard" tatbikatını iptal etme kararı aldı.

Aynı haberlerde Yunan kurmayların Ege Adalarının Türkiye'den tehdit gördükleri için silahlandırdığını iddia ederek, NATO'nun Taşoz ve Bozbaba adalarının tatbikata dahil edilmemeleri kararına tepki gösterdikleri belirtildi.

Türkiye, Lozan ve Paris antlaşması çerçevesindeki adaların silahlandırılmasına karşı çıkıyor. Yunanistan ise milli müdafaa çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunuyor.