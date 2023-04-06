Seçim görevlisi başvuru yolları, başvuru tarihi nereden yapılacak?

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık az bir zaman kaldı. Bu heyecanlı günde seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar ise araştırmalara başladı. YSK seçimlerde görev almak isteyen vatandaşlar için başvuru şartlarını sıraladı. 2 çeşit seçim ve sandık görevlisi olunabilir. İşte seçim görevlisi başvuru yolları

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Türkiye sandık başına gidecek ve 14 Mayıs Pazar günü yeni cumhurbaşkanını seçecek. Heyecanla beklenen seçimlere az bir zaman kala, o atmosferi yaşamak, seçim sonuçlarını yakından takip etmek isteyenler seçim görevlisi nasıl olunur araştırmalarını hızlandı. Artık seçime 50 günden az bir zaman kaldı. Bu nedenle seçim görevlisi ve sandık görevlisi olmak isteyenler nereye ve nasıl başvuru yapılır sorusuna yanıt arıyor. YSK 2023 seçimlerinde görev alacaklarda aranan şartları yayımladı. Buna göre en önemli şart 18 yaşını doldurmak, herhangi bir partiye üye olmamak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Merak edilen bir diğer konu ise 2023 seçim görevli maaşları kaç lira olacak. 2019 seçimlerinde sandık görevli ücretleri 199 lira ve 210 lira arasında değişiyordu. 2023 yılında artan enflasyon rakamları da göz önünde bulundurulacak. Bu nedenle seçim görevli ücretlerinde yüzde 50'nin üzerinde bir artış bekleniyor.

Sandık görevlisi başvuru şekilleri

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.