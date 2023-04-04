Seda Dadaşova kaç yaşında, diziler hangisi? Seda Dadaşova aslen nereli?

Shitsell dizisinden uyarlama Star TV dizisi olan Ömer'de son bölümlerde dikkat çeken karakterlerden biri de Figen oldu. Ablası Gamze'yi doldurup doldurup Ömer'in üzerine salan sinsi Figen'e Seda Dadaşova hayat veriyor. Peki Seda Dadaşova, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer, Salı akşamları ekrana geliyor. Ömer dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle son bölümlerde seyirciye illallah çektiren Figen karakteri merak ediliyor. Gamze'nin küçük kardeşi olan ve sürekli Ömer'e karşı Gamze'yi dolduran Figen'i genç oyuncu Seda Dadaşova oynuyor. Daha önce de Leyla İle Mecnun tiyatrosunda rol alan Seda Dadaşova kimdir, kaç yaşında? Seda Dadaşova dizileri hangisi?

Ömer dizisinin Figen'i Seda Dadaşova kimdir?

2002 doğumlu güzel oyuncu Seda Dadaşova aslen Azerbaycan’lıdır. Oyuncu, tiyatrocu ve model olarak bir çok projede rol almıştır.

Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu bazı kaynaklarda belirtildiği üzere Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden eğitim hayatını sürdürmektedir. Daha önce dizi oyunculuğu öncesinde, Leyla İle Mecnun adlı tiyatro oyununda sahne almıştır.