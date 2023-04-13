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Ali Babacan'ın yardımcısı doğruladı DEVA Partisi'nden 'Kılıçdaroğlu' talimatı

Ali Babacan'ın yardımcısı doğruladı DEVA Partisi'nden 'Kılıçdaroğlu' talimatı

DEVA Partisi yönetiminden il ve ilçe teşkilatlarına giden talimat dikkat çekti. Partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'le görüştüğünü ifade eden Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, talimatın ayrıntılarına yazısında yer verdi.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Parti yönetimi, bütün il ve ilçe teşkilatlarına Genel Başkan Ali Babacan’ın ismi ve resminden biraz daha büyük ölçütte CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resimlerinin asılması talimatı vermiş" bilgisini paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

Sarıkaya yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Millet İttifakı tarafından dile getirilen iddia ise ittifak içi beraberliğin %28 eşiğini aşmaya başladığı noktasında. Sahanın yeni ısınmaya başladığını, bundan sonraki süreçte, özellikle de bayram sonrasında kalan 5 hafta içinde çok daha dinamik bir şekle geleceğine vurgu yaptılar ki DEVA Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de bu iddiayı dile getiren isimlerden…

-Burada bir diğer soru da muhafazakâr sağ seçmenin CHP’nin 6 okuna oy basma davranışını gösterip göstermeyeceği?

-Şahin bu aşamada önemli bir bilgi aktardı. Parti yönetimi bütün il ve ilçe teşkilatlarına Genel Başkan Ali Babacan’ın ismi ve resminden biraz daha büyük ölçütte CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı  adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resimlerinin asılması talimatı vermiş.

-Bunun eksiksiz bütün teşkilat kadrolarının uygulamasında da bir aksiliğin oluşmayacağından da eminler"

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