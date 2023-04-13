Öğrencilere Ramazan Bayramı harçlığı ne zaman yatacak? 2023 Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi EYT'nin yasalaşması, emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyelerine gelen zamlardan sonra gözler öğrencilere verilmesi planan ve 1.000 TL olması beklenen bayram harçlıklarına çevrildi. Gündemdeki yerini alan 'öğrenci bayram harçlığı' ile ilgili araştırma yapan gençler Öğrencilere Ramazan Bayramı harçlığı ne zaman yatacak? Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? sorularının cevaplarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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14 Mayıs 2023 Pazar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde harekete geçen AK Parti hükümeti 2023 yılında birçok müjdeli haberi peş peşe duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli olma hayallerine kavuşan milyonlar EYT'linin ardından en düşük emekli aylığının 5.500 TL'den 7.500 TL yükseltildi ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin de 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı.

Emeklilerle ilgili adımların hızla atılmasının ardından memurlar ve asgari ücret ile çalışanlar seçim öncesi iyileştirme beklentisi içerisine neden olmuştu. Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıkları açıklamalarla 'zam' için temmuz ayını işaret ederek tartışmalara son noktayı koymuştu. Öte yandan emeklilere verilen bayram ikramiyesi gibi öğrencilere de her bayram yılda iki kez olmak kaydı ile 'Öğrenci bayram harçlığı' verilmesi gündeme gelmeye başladı.

Gençler internette bayram harçlığı ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırmaya başlarken Öğrencilere Ramazan Bayramı harçlığı ne zaman yatacak? Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? sorularının cevapları merak konusu oldu. Peki Öğrencilere Ramazan Bayramı harçlığı ne zaman yatacak? Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? İşte Öğrencilere Ramazan Bayramı harçlığı hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Öğrencilere bayram harçlığı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor. Duyurulacak sürprizlerden birisi de gençlere bayram harçlığı olacak. Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın bin lira civarında olması öngörülüyor.

Öğrencilere ramazan bayramı harçlığı ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz’da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor.

2023 Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere bayram harçlığı başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emekli bayram ikramiyesi almak için daha önce herhangi bir başvuru yapılmamış ve emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılmıştı.

Ancak burada gençlerin öğrenci olduklarını belgelemelerinin gerekip gerekmeyeceği henüz bilinmiyor. Konunun detayları ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer almaya devam edecektir.