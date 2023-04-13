Şok iddia: Yeşil Sol Parti, seçime sokulmayacak!... Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den olay YSK iddiası

HDP'nin kapatılması tehlikesine karşı HDP'li isimler seçime Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girmeye karar vermişti. HDP, YSK'ya milletvekili listesi teslim etmedi. Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP'lilerin uykusunu kaçıracak bir iddiayı gündeme getirdi: YSK, "HDP'nin devamı" diyerek Yeşil Sol Parti'nin seçimlere giremeyeceğine karar verecek...

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Eski HDP sözcüsü ve SES Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Yeşil Sol Parti'yi, "HDP'nin devamı sayarak" seçimlere girmesini yasaklayabileceğini ileri sürdü. Ayhan Bilgen, Twitter hesabından "nur toplu gibi üç krizin" Türkiye'yi beklediğini söyledi. "3 kriz bizi bekliyor" diyen Bilgen şunları yazdı:

Nur topu gibi 3 kriz bizi bekliyor

"1. HDP kapatılırsa Siyasi Partiler Kanunu 96 ile 'devamı' sayılarak YSP'nin seçime sokulmaması.

2. Oy sayımında seçim günü yaşanabilecek kaos ve provokasyonlar.

3. Meclis'le Cumhurbaşkanı farklı ittifaklardan olursa yönetim krizi.

Kriz yönetimi hepimizin büyük sınavı."

"YSK'ya yol göstericilik yaptı"

Ayhan Bilgen'in bu çıkışı, eski Partisi HDP'yi ve HDP tabanını rahatsız etti. Ayhan Bilgen, Yeşil Sol Parti için Yüksek seçim Kurulu'na yol göstermekle suçlandı. Bilgen, 2014 ile 2021 arasında etkin görev aldığı HDP’de eş genel başkan yardımcısı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev üstlenmiş, iki dönem milletvekilliği yapmıştı.