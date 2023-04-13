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Yeşil pasaportta EYT'liler için yeni düzenleme

Yeşil pasaportta EYT'liler için yeni düzenleme

İhracatçılara verilen yeşil pasaporta, "EYT ayarı" yapıldı. Yeniden işe giren EYT’li çalışan, yeşil pasaportunu kaybetmeyecek.

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Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, buna göre, EYT kanunu kapsamında emekliye ayrılan kişiler, ihracatçı firmanın sahibi ya da ortağı değilse ve yeşil pasaportunu “firma çalışanı” olarak almışsa, emeklilik için işten çıkış yapmaları halinde pasaport hakkını yitirecek.

İşten ayrılmalarını takip eden üç iş günü içerisinde yeniden aynı firmada işe başladıklarını ispat ederlerse, pasaportlarını iade etmesine gerek kalmayacak, pasaportlar kullanıma açık kalacak. 

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