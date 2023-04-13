BIST 5.152
DOLAR 19,33
EURO 21,41
ALTIN 1.268,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da Nisan ayında kar sürprizi

Bolu'da Nisan ayında kar sürprizi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisana ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Abone ol

Bolu'da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan Yaylası mevkiinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

"Yürüyüş anında böyle bir manzaraya şahit olmak çok güzel"

Yürüyüşe çıktığını söyleyen Batuhan Solğun, "Nisan ayının ortasındayız. Bu mevsimde kar yağışı pek mümkün olmasa da şuanda çok güzel bir kar yağışı var. Yürüyüşe çıktım, yürüyüş anında böyle bir manzaraya şahit olmak çok güzel. Doğada huzurlu bir vakit geçiriyorum. Su sesi, kar sesi, doğa sesi çok güzel. Kar kalınlığı 10-15 santime ulaşmış durumda. Güzel bir kar var şuan bölgede. Yollar ve ağaçların tepesi beyaz örtüyle kaplanmış durumda" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tinerle soba yakmaya çalıştı sonu feci oldu!
Tinerle soba yakmaya çalıştı sonu feci oldu!
Seda Dadaşova kaç yaşında, diziler hangisi? Seda Dadaşova aslen nereli?
Seda Dadaşova kaç yaşında, diziler hangisi? Seda Dadaşova aslen nereli?
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Oruç tutanların strese karşı dayanıklılığı artıyor
Oruç tutanların strese karşı dayanıklılığı artıyor
Kırıkkale'de cam silerken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kırıkkale'de cam silerken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Öğrencilere Ramazan Bayramı harçlığı ne zaman yatacak? 2023 Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?
Öğrencilere Ramazan Bayramı harçlığı ne zaman yatacak? 2023 Öğrenci bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?
Şok iddia: Yeşil Sol Parti, seçime sokulmayacak!... Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den olay YSK iddiası
Şok iddia: Yeşil Sol Parti, seçime sokulmayacak!... Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den olay YSK iddiası
Kılıçdaroğlu Sezgin Tanrıkulu'nun kitabının önsözünü yazdı: Kürt sorununu çözmeye kararlıyız
Kılıçdaroğlu Sezgin Tanrıkulu'nun kitabının önsözünü yazdı: Kürt sorununu çözmeye kararlıyız
Garanti BBVA'nın kar payı dağıtımı 18 Nisan'da
Garanti BBVA'nın kar payı dağıtımı 18 Nisan'da
Ali Babacan'ın yardımcısı doğruladı DEVA Partisi'nden 'Kılıçdaroğlu' talimatı
Ali Babacan'ın yardımcısı doğruladı DEVA Partisi'nden 'Kılıçdaroğlu' talimatı
Evde çıkan yangında yanarak ölen kadınla ilgili şaşırtan detay! Meğer 2 yıl önce
Evde çıkan yangında yanarak ölen kadınla ilgili şaşırtan detay! Meğer 2 yıl önce
Seçim görevlisi başvuru yolları, başvuru tarihi nereden yapılacak?
Seçim görevlisi başvuru yolları, başvuru tarihi nereden yapılacak?