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Millet Partisi 'Millet İttifakı' ismi için başvurdu Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı

Millet Partisi 'Millet İttifakı' ismi için başvurdu Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı

Millet Partisi'nin, partilerinde bulunan ‘millet’ kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru reddedildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunun reddine karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar verilmiştir."

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