Gurbetçiler için köye kurdukları kameralar cinayeti aydınlattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 350 kişinin yaşadığı Akpınar köyünde her evden bir kişinin gurbette olması üzerine 8 farklı açıyı gören kamera sistemi kuruldu. Gurbetçilerin internet üzerinden hasret giderdiği kameralar ise geçen yıl 78 yaşındaki Ali Genç'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili cinayeti de aydınlattı.

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Çaycuma ilçesinde 350 kişinin yaşadığı 126 hanelik Akpınar köyünde görev yapan muhtar İnan Akgül, köyün hem güvenliğini sağlamak hem de her evden bir kişinin gurbette olması nedeniyle hasret gidermesini sağlamak amacıyla kamera sistemi kurulması fikrini sundu.

Çoğunluğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler ve köy sakinleri yaklaşık 30 bin liralık masrafı karşılayarak köyü 8 farklı açıdan gören kamera sistemi kurdu.

Kurulan sistemin ardından köydeki sünnet, düğün gibi çeşitli etkinlikleri kilometrelerce uzaktan izleyen gurbetçiler, kullanmadıkları evlerini de kameralar aracılığıyla takip etti.

Kameralar cinayeti aydınlattı

7 gün 24 saat izlenen kameralar 78 yaşındaki Ali Genç'in öldürülmesi olayıyla ilgili cinayeti de aydınlattı. Akpınar köyünün üst tarafında bulunan Temenler köyünde yaşayan 78 yaşındaki Ali Genç isimli gurbetçi, geçen yıl evinde ölü bulundu. Bu sırada Ali Genç'in kendisine sürpriz yapmak için Almanya'dan geldiği torunu cinayet şüphelisi iddiası üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada cinayet zanlısı Fikret C., Temenler köyünde cinayeti işledikten bir süre sonra ormanlık alandan Akpınar köyüne indi. Akpınar köyünde üzerini değişen, elini yüzünü yıkayan katil zanlısı Fikret C., kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonrası kameralardan tespit edilen Fikret C. yakalanarak cezaevine gönderildi. Ali Genç'in tutuklu bulunan torunu ise olaydan sonra serbest bırakıldı.

Kameralar 7/24 kayıtta

Köy Muhtarı İnan Akgül, fikri köylüler ile paylaştığında hiç zorluk çekmeden sistemi kurduklarını anlatarak şöyle dedi:

"Güvenlik amaçlı böyle bir fikir oluşturduk. Arkadaşlarla beraber teknolojiye biraz daha ayak uydurmak. Köye kim geldi kim gitti önlem amaçlı böyle bir düşüncemiz oldu. Bu düşünceyle ilgili bir paylaşımda bulundum. Bir fikrimin olduğunu izah ettim. Sağ olsun gurbettekiler de arkamda oldular. Ortalama bir otuz bine yakın bir maliyeti gerekiyordu. Biz o paylaşımı yaptıktan sonra bir iki gün içinde o rakama ulaştık. Çok kısa zamanda hiçbir zorluk çekmeden de kamera sistemimizi kurduk. Gurbetteki arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz köyümüzün çay bahçesindeki çocukların etkinliklerini veyahut da herhangi bir düğün gibi merasimi olduğu zaman oradan doğru gurbetten Almanya'dan olsun veya Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gurbetçi arkadaşlarımız canlı yayın olarak seyrediyorlar. Bu vesileyle de köydeki hasreti gideriyorlar. Gurbetten doğrudan köydeki göremedikleri insanları çok rahat bir şekilde canlı yayında görebiliyorlar. 7/24 kamerayı izleyip de takip edebiliyorlar. Bir nevi köyde hasret gidiyorlar diyebiliriz."

"Köyün hem güvenliğini sağlanıyor hem de hasret özlem gideriyorlar"

Kamera sisteminin kurulmasıyla birlikte gurbettekilerin hasret giderdiğini aynı zamandada köyün güvenliğinin sağlandığını ifade eden muhtar İnan Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim en büyük şansım bu kamerayı yapmamış olsaydık, olmamış olsaydı çok büyük bir cinayet işlendi. Benim eniştem oluyor. Bir cinayet işlendi. Bu cinayetin çözülmesinin en büyük artısı bizim kameramız oldu. Cinayet zanlısının bizim kameralara ve takılması gözaltına alınan torun vardı. Almanya'dan gurbetten dedesine sürpriz amaçlı gelmişti. Hiçbir şekilde suçu yokken, suçsuz yere Beycuma Cezaevinde yatıyordu. Bu kameralar sayesinde bu cinayeti aydınlattık ve en azından çocuğu yani torununu yani suçsuz bir şekilde yatmaktan kurtardık. O yüzden yani benim de bir nevi yaptığımız bu hizmet ilk başta bana çok büyük faydası artısı oldu. Allah kimseye böyle bir şey vermesin ama köyümüzde böyle bir şey olmamıştı. Bu zaten Temenler köyünden gelmişti. Bunu yapan zanlı bizim kameraya takılmıştı. Bu her köye bir ihtiyaç. Eğer herhangi bir olay veya herhangi bir şey olduğu zaman en azından köye kimin girdiğini, kimin çıktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden her köyün temel ihtiyacı gibi. Vallahi gurbetçiler öyle bir alışmışlar ki yani kamerada ufak bir sıkıntı olduğu zaman, bir tane kamera arızalı olduğu zaman direkt işte 'Bu kamera göstermiyor' diyorlar. Gerçekten yani özellikle Almanya'daki yurt dışında olanlar yani daha fazla ilgi duyuyorlar. Yani ufacık bir kamerada bir herhangi o zaman direkt arıyorlar, 'Kamera göstermiyor' diyorlar. Onlar daha farklı özlem hasret gideriyorlar. Yani çok memnunlar. Yaptığımız şeylerden çok iyi hizmet verdiğimizi onların sayesinde biz de düşünebiliyoruz."

Muhtar İnan Akgül'ün görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Almanya'daki gurbetçi Mustafa Ünlütürk ise 16 yıldan bu yana gurbette olduğunu ve kameraların kendilerine büyük fayda sağladığını anlattı.