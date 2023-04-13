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Özlem Zengin öfkesi dinmiyor! Ebubekir Sofuoğlu'nun Twitter mesajı olay oldu

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Özlem Zengin krizi yaşanıyor. AK Parti Milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz Özlem Zengin'in listelerdeki yeri sorgulanmaya başlandı. Özlem Zengin nereden aday sorusu kısa zaman içinde karşılık buldu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Cem Küçük canlı yayında bu kavganın perde arkasını konuştu...

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Özlem Zengin nereden aday sorusu kısa zaman içinde karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün tepkilere rağmen Özlem Zengin'i İstanbul'dan milletvekili adayı yapmıştı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu, Özlem Zengin'den pek haz etmeyen Ebubekir Sofuoğlu, Ahmet Şimşirgil, Mehmet Boynukalın gibi isimler hemen harekete geçti. Ebubekir Sofuoğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özlem Zengin, Sofuoğlu'nun yazdıklarını okuyunca CNN Türk'te canlı yayında haykırdı: "Tehdit ediliyorum..."

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Cem Küçük canlı yayında bu kavganın perde arkasını konuştu...

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