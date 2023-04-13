9.500 TL için geri sayım başladı! Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının 7.500 TL, emekli bayram ikramiyelerinin de 2.000 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte nisan ayında toplamda 9.500 TL ödeme alacak emekliler geri sayıma başladı. Ramazan Bayramı öncesi emekliye çifte bayram yaptıracak açıklamaların ardından gözler emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi ve emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri haberimizde...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarda emekli olma hayali kuran EYT'li bu haktan faydalanarak muradına ermişti. Başvurusunu Mart ayında yapmayı başaran EYT'li ilk maaşını Nisan ayında almaya hak kazanırken, Ramazan Bayramı'nda emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinden de yararlabileceği ortaya çıkmıştı.

Hali hazırda emekli statüsüne daha önceden erişmiş vatandaşları da kapsayan müjdeler ise peş peşe duyuruldu. En düşük emekli aylığı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılırken 1.100 TL olan emekli bayram ikramiyesi ise 2.000 TL'ye yükselti.

Ramazan Bayramı'nın emekli aylıklarının yatıralacağı tarihe denk gelmesiyle birlikte maaş ödeme tarihlerinin öne çekildiği duyurulurken ödeme takvimi de açıklandı. Milyonlar emekli internette günlerdir Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki emekli Nisan ayı maaş ödemesi ve emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 9.500 TL'lik yapılacak olan o ödemelerin tarihleri...

Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri başlıyor

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan yurttaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da (yarın) hesaplarına yatırılacak.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli sandığı kapsamındakiler ne zaman alacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.