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Adıyaman'da deprem oldu Malatya da sallandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı

Adıyaman'da deprem oldu Malatya da sallandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı

ADIYAMAN'da saat 16:26'da Sincik merkezli deprem oldu. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında depremin şiddetinin 4.3 olduğu bildirildi. Deprem Malatya'da da hissedildi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

16:26'da gerçekleşen deprem 7 km derinlikte oldu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaşlar depremin Malatya'da da hissedildiğini belirtti. Vatandaşlar depremin kısa sürdüğünü ifade etti.

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