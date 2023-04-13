Adıyaman'da deprem oldu Malatya da sallandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı

ADIYAMAN'da saat 16:26'da Sincik merkezli deprem oldu. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında depremin şiddetinin 4.3 olduğu bildirildi. Deprem Malatya'da da hissedildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
16:26'da gerçekleşen deprem 7 km derinlikte oldu.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaşlar depremin Malatya'da da hissedildiğini belirtti. Vatandaşlar depremin kısa sürdüğünü ifade etti.
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