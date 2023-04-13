Camdaki Kız Türkan'ı kim oynuyor Hivda Zizan Alp'in gerçek hali olay!

Kanal D'deki Camdaki Kız dizisi haziran ayında final yapacak. Camdaki Kız kitabını okuyanlar nasıl bitecek, final nasıl olacak biliyor. Diziye yön veren isimlerden biri de Türkan; Hayri'nin köyden gelen saf karısı. Türkan'a güzel oyuncu Hivda Zizan Alp hayat veriyor.

Abone ol

Camdaki Kız 2 sezondur Kanal D'nin en çok seyredilen dizilerinden birisi oldu. Haziran ayında final yapacak diziye katılan ve Hayri'nin köydeki karısı Türkan karakterine hayat veren genç oyuncu Hivda Zizan Alp şu sıralar seyircinin yakın markajında. Türkan karakteri ile diziye renk katan diziye girer girmez üstün oyunculuk performansları ile seyirciden tam not alan Hivda Zizan Alp daha önce Seferin Kızı, Fi, Yeşil Deniz dizilerinde de rol aldı. Peki kimdir Hivda Zizan Alp, aslen nereli?

29 yaşında olan oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri. Set dışında çok farklı kişi olan Hivda Zizan Alp giyimi ve tarzıyla ilgi odağı oldu.

Peki ekranlara ilk olarak 2013 yılında Kaçak dizisi ile başlayan Hivda Zizan Alp kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Öncelikle Hivda ne demek onunla başlayalım. Kökeni Kürtçe olan Hivda ay doğdu anlamına geliyor.

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan 28 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Keman Bölümü’nden mezun oldu.

Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde de eğitim alan yetenekli oyuncu Hivda Zizan Alp, sanat hayatına 2012 yılında ‘Küskün Müzikal’ Emek Sahnesi‘nde Orkestra Şefi ve Kemancı olarak adım attı.

2013 yılında oyunculuk hayatına ‘Kaçak’ dizisinde bölüm oyuncusu olarak atılan başarılı oyuncu, 2014’te Yeşil Deniz dizisindeki ‘Arife’ rolü ile en büyük çıkışını yaptı.

2015’te ‘Mordkommision İstanbul’ filminde bölüm oyuncusu olarak yer aldı ve daha sonra da çeşitli yapımlarda sergilediği başarısıyla müzik, tiyatro ve dizi film çalışmalarına devam etti.