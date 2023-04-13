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HABER /  POLİTİKA

Dansı ile gündem olmuştu! Cem Saygı adaylıktan çekildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dansı ile gündem olmuştu! Cem Saygı adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Zonguldak Milletvekili Adayı Cem Saygı'nın adaylıktan çekilmek için başvurusunu yaptığı öğrenildi.  Saygı'nın gençlerle bir aradayken yaptığı dans sosyal medyada gündem olmuştu.

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Memleket Partisi'nde adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı. Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı. Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

Dans gösterileri bazı kesimler tarafından ilgi görürken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Son olarak Cem Saygı'nın adaylıktan çekilmek için başvurusunu yaptığı öğrenildi.

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