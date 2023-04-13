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HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gitti. Karayazı ilçesinde Beştaşi şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Beştaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan HDP'li Beştaş ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beştaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Tedavi altına alınan Vefa ve parti yöneticisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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