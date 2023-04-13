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Mısır'dan Türkiye'ye 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Mısır'dan Türkiye'ye 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Türkiye'ye gelen Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Türkiye ile Mısır ilişkileri yeni döneme giriyor. Çavuşoğlu, karşılıklı olarak büyükelçi atanacağını söyledi. Şükri ise, Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin olacağını ifade etti.

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Türkiye ve Mısır, 11 yıllık bir aranın ardından ilk normalleşme adımlarını attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu böylelikle, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Şukri'yi Ramazan ayında Türkiye'ye davet ettiğini belirtmişti.

Yaşananların ardından Şukri, Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Çavuşoğlu ve Şukri Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile bir araya geldi.

İki bakan heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle doldurmak istiyoruz"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Libya konusuna da değinen Çavuşoğlu "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız" dedi.

Şukri: Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi için güçlü bir irade var arkamızdan

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de, şu ifadeleri kullandı:

Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için.

Libya ile ilgili ortak irademiz var. Halkın iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya’nın toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikiriz.

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