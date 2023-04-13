Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz doğal gazı ve Akkuyu NGS müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TGC Anadolu'ya çamur atan zavallıları da görüyoruz. Ama muhatap almıyoruz. Bu ay sonu Akkuyu'nun birinci ünitesini devreye alıyoruz. Doğal gazın milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşüp üzüntüye kapılmasın" dedi.

Abone ol

"100 bine yakın konutun inşa sürecini başlatmış olduk. Hedefimiz toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da 70 bin konut inşa edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da katılım sağladığı iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidermektir. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı 21 Şubat tarihiyle zaten vurmuştuk. Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Hatay ve Kahramanamaraş'ta deprem konutlarının temelini attık. Bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdik. Böylece bölge genelinde 100 bine yakın konutun ve köyevinin inşaa sürecini şimdiden başlatmış olduk. İnşallah Ramazan Bayramı'nda iki vilayetimizde inşaası tamamlanan köyevlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Çok değerli kardeşlerim başkalarını ngündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Hep söylediğim gibi bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar 6'lı Masa'nın çevresinde. Makam, mevkii peşinde değiliz. Biz szin hayır dualarınızı almanın, kalpten gelen bir 'Allah razı olsun' niyazını duyma niyetindeyiz."

'Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı önümüzdeki günlerde ülkemize entegresini gerçekleştiriyoruz'

"Sevgili kardeşlerim şunu bir defa çok çok iyi bilmemiz gerekiyor; biliyorsunuz bu topraklarda biz nice şehitler verdik. 50 bini aşkın vefatımız da bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Ve biliyorum ki bu şehitlerimizin aileleri şu anda karşımda böyle bir evladı da görüyorum. İnşallah makamları cennet olsun. Şunu biliyorum, eksiklerimiz, yapamadıklarımız olabilir. Ama Türkiye ve şehrimiz için verdiğimiz mücadeleye Malatyalı kardeşlerim şahittir. Sadece son iki haftada Türkiye yüzyılına selam niteliğinde iki muhteşem projeyi devreye aldık. Milletimizin 60 yıllık hayalı olan yerli ve milli TOGG'u ülkemizin yollarına uğurladık. İlk günden beri sürekli bize yapamazsınız diyenleri yapsanız bile satamazsınız diyenleri, bunun fabrikası bile yok diyenler, projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri TOGG ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. İnşallah bu yıl içinde 20 binden fazla TOGG'u yollarımızda göreceksiniz. TOGG'la yakaladığımız ivmeyi Pazartesi günü TCG Anadolu uçak gemimizin teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi ve ülkemizinde en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu ile farklı bir noktaya yükseldik. Bu ay sonuna doğru ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'nin birinci ünitesini devreye alıyoruz. Çok yakında Karadeniz'de keşfettiğimiz Doğal gazı ülkemize entegresini gerçekleştiriyoruz. Son 20 yıldır nasıl milletimize karşı nasıl samimi olduysak, bugünde aynı niyetle devam ediyoruz."

"Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşenlere bakıp da sakın üzüntüye kapılmasın."