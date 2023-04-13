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Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret

Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti.

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Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, temyiz mahkemesinin Türkiye’ye iade edilme kararına itiraz eden Özer’in talebini karara bağladı.

'İade etmeyin' talebi reddedildi

Mahkemenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyuruldu.

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi’nde 17 Kasım 2022’de yapılan karar duruşmasında, Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti.

Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

30 Aralık'ta karar çıktı

Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu, duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti.

Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma, 27 Aralık tarihine ertelenmişti.

Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti.


Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi’nden 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Özer'in iade kararının bozulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu duyurulmuştu.

Özer'in, "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye’ye iade edilmesi isteniyor.

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