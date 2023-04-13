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Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri başlayacak

Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri başlayacak

Emeklilikte yaşa takılalar kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlayacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurmuştu. Emekliler aylıklarını yarın almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.

Buna göre, SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi yarın ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak.

Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan’da hesaplarına yatırılmış olacak.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. 

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