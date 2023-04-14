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Memleket Partisi'nde dans krizi! Cem Saygı 'tehdit edildim, 5 bin TL teklif ettiler' deyip istifa etti

Memleket Partisi'nde dans krizi! Cem Saygı 'tehdit edildim, 5 bin TL teklif ettiler' deyip istifa etti

Memleket Partisi'nde krizler ve istifaların ardı arkası kesilmiyor. Dans videosuyla gündem olan Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayı Cem Saygı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildi. Cem Saygı, istifa etmesi için kendisine para teklif edildiğini ve Genel Merkez tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

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Memleket Partisi’nin Zonguldak Milletvekili Adayı Cem Saygı, yaptığı dans videosuyla olay olmuştu. Saygı, adaylıktan çekildi. Cem Saygı, istifa etmesi için kendisine para teklif edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını iddia etti. Saygı, başıma bir şey gelirse sorumlusunun Muharrem İnce ve Memleket Partisi Genel Merkezi olduğun iddia etti.

Gençlerin önü böyle mi açılıyor?

Twitter hesabından bir açıklama paylaşan Cem Saygı, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Muharrem İnce ve Memleket Partisi Genel Merkezi'dir. Ölüm tehditleri alıyorum" iddiasında bulundu. Muharrem İnce'ye "Gençlerin önü böyle mi açıyor" diye sitem eden Saygı şöyle devam etti:

Ölüm tehditleri alana kadar direndim

"Son dönemde çıkan dans videosundan sonra bizzat Memleket Partisi ve Sayın Muharrem İnce tarafından milletvekilliği adaylığından çekilmeye zorlandım. Dün akşam ise Genel Merkez tarafından aranıp tehdit edildim. Evimin önüne transit araç ile gelip bana 5.000 TL teklif ettiler ama direndim, tabii ki ölüm tehditleri alana kadar." 

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