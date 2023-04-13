BIST 5.136
DOLAR 19,35
EURO 21,37
ALTIN 1.269,00
HABER /  MEDYA

Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa kabinede kimler olacak?

Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa kabinede kimler olacak?

Türkiye'nin konuştuğu 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyaset kulislerini hareketlendirecek iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabinede görevlendireceği isimlere ilişkin olarak gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Abone ol

Gazeteci Fatih Portokal, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazandığı takdirde kabinede görev vermeyi düşündüğü isimleri açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayın yapan Portakal, "Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri aday yapmak istiyor?" sorusuna yanıt verdi.

İçişleri bakanlığı için Engin Özkoç iddiası

Aileden sorumlu bakanlık için Selin Sayek Böke'nin düşünüldüğünü ancak kendisinin Dışişleri Bakanlığı için de düşünüldüğünü söyleyen Portakal, "Çalışma Bakanı olarak Bülent Kuşoğlu ismi ön planda. İçişleri Bakanlığı için Engin Özkoç düşünülüyormuş." dedi.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeni görev

"Bir bomba iddia" ifadelerini kullanan Portakal, "İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı düşünülüyor ya, kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacakmış. Çevre ve Şehircilik görevlerini iki ayrı bakan yürütecekmiş. O bakanların üstünde de İmamoğlu yer alacakmış. Koordinatör cumhurbaşkanı yardımcısı gibi yani... Mansur Yavaş'a ise tarımsal kalkınma bağlanacakmış." dedi.

Öte yandan geçtiğimiz gün Çanakkale'de miting düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde kabinede Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'e bakan olarak görev vermek istediğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener Merdan Yanardağ’ı neden üzdü? Taklacı bakanın skandal videosu
Meral Akşener Merdan Yanardağ’ı neden üzdü? Taklacı bakanın skandal videosu
Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'a kaldı!
Fenerbahçe EuroLeague'de play-off'a kaldı!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı
600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri başlayacak
Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri başlayacak
Lionel Messi ve Kylian Mbappe en etkili 100 kişi arasında
Lionel Messi ve Kylian Mbappe en etkili 100 kişi arasında
HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
HDP'li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
Sadullah Ergin'den "Fethullah Gülen'le görüştünüz mü?" sorusuna yanıt
Sadullah Ergin'den "Fethullah Gülen'le görüştünüz mü?" sorusuna yanıt
Binyamin Netanyahu, oğlu Yair’e sosyal medyayı yasakladı
Binyamin Netanyahu, oğlu Yair’e sosyal medyayı yasakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz doğal gazı ve Akkuyu NGS müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz doğal gazı ve Akkuyu NGS müjdesi!
Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret
Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebine ret
Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın Kandil'e tepki göstermemesini eleştirdi
Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın Kandil'e tepki göstermemesini eleştirdi