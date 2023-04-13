Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa kabinede kimler olacak?

Türkiye'nin konuştuğu 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyaset kulislerini hareketlendirecek iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabinede görevlendireceği isimlere ilişkin olarak gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

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Gazeteci Fatih Portokal, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazandığı takdirde kabinede görev vermeyi düşündüğü isimleri açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayın yapan Portakal, "Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri aday yapmak istiyor?" sorusuna yanıt verdi.

İçişleri bakanlığı için Engin Özkoç iddiası

Aileden sorumlu bakanlık için Selin Sayek Böke'nin düşünüldüğünü ancak kendisinin Dışişleri Bakanlığı için de düşünüldüğünü söyleyen Portakal, "Çalışma Bakanı olarak Bülent Kuşoğlu ismi ön planda. İçişleri Bakanlığı için Engin Özkoç düşünülüyormuş." dedi.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeni görev

"Bir bomba iddia" ifadelerini kullanan Portakal, "İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı düşünülüyor ya, kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacakmış. Çevre ve Şehircilik görevlerini iki ayrı bakan yürütecekmiş. O bakanların üstünde de İmamoğlu yer alacakmış. Koordinatör cumhurbaşkanı yardımcısı gibi yani... Mansur Yavaş'a ise tarımsal kalkınma bağlanacakmış." dedi.

Öte yandan geçtiğimiz gün Çanakkale'de miting düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde kabinede Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'e bakan olarak görev vermek istediğini söylemişti.