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Meral Akşener Merdan Yanardağ’ı neden üzdü? Taklacı bakanın skandal videosu

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in seçim döneminde Tele 1’i reklam kampanyalarının dışında tutmasını ve Tele 1genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın bu karara cevabını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında değerlendiriyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün bomba bir karar almış ve Tele 1’i seçim dönemindeki reklam kampanyaların dışında tutmuştu. Akşener ayrıca Halk TV, Cumhuriyet Tele 1 kanallarına kesinlikle çıkmayacağına da söylemişti. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Meral Akşener’in bu kararı sonrası ‘eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, İYİ Parti’nin demokratik ahlaka ihtiyacı var’ ifadelerini kullanmıştı. Seçimlere yaklaşık bir ay kala medyadaki bu gerilim bakalım nerelere gidecek.

Bir diğer gündem maddesi ise taklacı bakan olarak tanınan Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in paralel yapı ile ilgili söylediği skandal sözler. İYİ Parti listesinden seçime hazırlanan İdris Naim Şahin'in bu konuşmasına Meral Akşener’den nasıl bir tepki gelecek merak konusu.

Bu konuları ve gündemin diğer başlıklarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında değerlendiriyor.

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