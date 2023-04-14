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Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu! Kan izlerini takip edip dehşeti ortaya çıkardılar

Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu! Kan izlerini takip edip dehşeti ortaya çıkardılar

ŞANLIURFA’da kayıp olarak aranan fabrikatörün cesedi, kan izlerini takip eden jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki bir kuyuda bulundu.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bir çırçır fabrikası olan Kadir Önkol, eve gitmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Şahsı bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kovalı mezrası yakınlarında aracını buldu.

Kan izleri dehşeti ortaya çıkarttı

Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı.

Cesedi kuyudan çıkarıldı

Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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