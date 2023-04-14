BİM kataloğu yayınlandı! Notebook, Cep Telefonu, Akıllı bileklik satışta! BİM 14 Nisan indirimli ürünler listesi

BİM 14 Nisan 2023 Cuma indirimli ürünler listesi ve fiyatları belli oldu. Müştelerine birçok üründe avantajlı fiyatlarıyla alışveriş imkanı sunan zincir market her hafta düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu cuma günü Notebook, Cep Telefonu, Akıllı bileklik gibi ürünleri uygun fiyata satışa çıkaran BİM'in aktüel ürünleri bugün raflardaki yerini aldı. Peki bu cuma BİM'de başka hangi ürünler var? İşte 14 Nisan BİM aktüel ürün listesi ve fiyatları...

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Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler arama motorlarında düzenli olarak zincir marketlerin satışa çıkardığı aktüel ürünler listesi ve fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. BİM'in aktüel ürünler tam listesi her hafta salı ve cuma günleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda bugün BİM'de laptop, tanklı yazıcı, bilgisayar sırt çantası, bluetooth wireless klavye, cep telefonu, kullanılabilir tablet bilgisayar tutacağı gibi elektronik ve teknolojik ürünler raflardaki yerini aldı. İşte BİM 14 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürün listesi ve fiyatları haberimizde...

BİM 14 Nisan 2023 cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu müşterilere sunuldu. Yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile rakiplerine nispet yapan zincir market binbir çeşit üründe hatrı sayılır indirimli fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. BİM'de bu hafta elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerinden kıyafete pek çok farklı ürün raflardaki yerini aldı. İşte 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu

*HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)

*Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)

*Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)

*Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)

*Cep Telefonu (3.599 TL)

*Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)

*Kot Gömlek Erkek (189 TL)

*Gömlek Erkek (199 TL)

*Kot Şort Erkek (129 TL)

*İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)

*İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)

*Kot Ceket Kadın (225 TL)

*Kapitone Omuz Çantası (189 TL)

*Seyahat Çantası (289 TL)

*Airfryer (1.799 TL)

*Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)

*Wok Tava (129 TL)

*Sütlük (57 TL)

*Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)

*Çay Bardağı 6'lı (65 TL)

*Düdüklü Tencere Seti (429 TL)

*Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL)

*43 İNÇ FHD ANDROID TV (3.999 TL)

*Elektrikli Süpürge (1.799 TL)

*Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)

*Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3’lü Priz (139 TL)

*Philips Sakal Düzeltici (279 TL)

*Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL)