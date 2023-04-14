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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçları! Sevilla tecrübesini konuşturdu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçları! Sevilla tecrübesini konuşturdu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında Feyonoord, Roma’yı, Juventus ise Sporting Lizbon’u tek golle geçerken, Manchester United, Sevilla ile 2-2, Bayer Levenkusen ise Union Saint-Gilloise'le 1-1 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Feyenoord, evinde Roma'yı 54. dakikada Mats Wieffer’in attığı 1-0 mağlup ederken, Juventus ise konuk ettiği Sporting Lizbon karşısında Federico Gatti’nin 73. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 yendi.

Bayer Leverkusen’in, Union Saint-Gilloise’ni ağırladığı mücadele, 51. dakikada Victor Boniface’in, 82. dakikada Florian Wirtz’in karşılıklı golleriyle berabere bitti.

Sevilla ise deplasmanda karşılaştığı Manchester United ile son dakikalarda bulduğu 2 golle rövanş öncesine avantajlı konuma geçti, İngiliz ekibi 14 ve 21. dakika Marcel Sabitzer’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Sevilla, 82. dakika Tyrell Malacia ve 90+2’de Harry Maguire’nin kendi ağlarına gönderdiği gollerle eşitliği sağladı ve turu ikinci maça taşıdı.

Orkun Kökçü’lü Feyenoord, Zeki Çelik’li Roma’yı tek golle geçti
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, evinde ağırladığı Roma’yı 1-0 mağlup etti. İtalyan temsilcisi, mücadelenin 43. dakikasında Lorenzo Pellegrini’nin kullandığı penaltıdan yararlanamazken, Belçika ekibi Feyenoord 54. dakikada 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu Mats Wieffer’in kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Feyenoord’da top koşturan milli oyuncu Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken, Roma forması giyen Zeki Çelik ise mücadelenin 84. dakikasında Leonardo Spinazzola’nın yerine oyuna dahil oldu.

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