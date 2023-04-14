DEVA Partisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat gece yarısı bıraktı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, gece yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti'nin kurucularından ve eski HDP milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı olan Helün Fırat, DEVA Partisi'nin onayladığı CHP'nin milletvekili listesine girmeyi başaramamıştı. İstifanın perde arkasında aday yapılmamasının yattığı belirtiliyor.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, "Gördüğü lüzum üzerine" partisinden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti'nin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı olan DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Helün Fırat, Twitter'dan yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti. Milletvekili adayı gösterilmeyen Helün Fırat, 10 Nisan'da T24'ten Cansu Çamlıbel'e röportaj vermişti. İstifanın o röportajın ardından gelmesi dikkat çekti.

Sürece zarar vermemek için istifa ediyorum

Helün Fırat, Twitter hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Aday listesine alınmamayı beklemiyordum

"Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim" diyen Helün Fırat, Millet İtitfakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışacağını söyledi. DEVA Partisi'nin onayladığı CHP'nin ortak milletvekili listesine alınmayan Helün Fırat, "Listeyi gördünüz mü" sorusuna "bunu beklemiyordum" cevabı vermişti.

Siyasete AK Parti'de başlamıştı...

Siyasetteki ilk denemesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kadın Kolları içinde yaşayan Helün Fırat, kendisi gibi DEVA Partisi içinde siyaset yapan Selma Aliye Kavaf ile birlikte çalışmış. Ancak Erdoğan'ın Kürt meselesine ilişkin politikaları değişince AK Parti'den uzaklaştığını söyleyen Helün Fırat, Ankara'daki CerModern'in kurucu ortağı, SineMardin Film Festivali'nin yaratıcısı olmuştu. DEVA Partisi'yle yolunun kesişmesinin nedeni de ülkenin kültür politikalarına katkı yapma arzusuyla partinin öngördüğü vizyonun çakıştığına inanması olmuş. Şimdi ise istifa etti...