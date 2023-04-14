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'Çocuk benden değil' düşüncesiyle hamile eşini öldürdü, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

'Çocuk benden değil' düşüncesiyle hamile eşini öldürdü, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

ISPARTA'da iki aylık hamile eşi Rabia Yılmaz’ı tabanca ile öldüren, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Yılmaz cinayetinde üçüncü duruşma görüldü. Sanığın daha önce bebeğin başkasından olduğu yönünde iddiaları üzerine yapılan DNA testi, Adli Tıp Kurumundan gelen raporla açıklandı. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

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Hakkında 'tasarlayarak eşini öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ateşli silah taşıma kanuna muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Yılmaz, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Ayhan Yılmaz SEGBİS sistemi ile katılırken, Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İlk duruşmada sanık Ayhan Yılmaz, kayınvalidesinin kendisine 'Sen erkek değilsin, senin çocuğun olmaz' diyerek bebeğin kendisinden olmadığını iddia etmesi üzerine kendini kaybettiğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini savunmuştu.

Aynı duruşmada maktulün annesi Ayfer Aydınlı da, iddiaları kabul etmeyip böyle bir söyleminin olmadığını beyan etmişti. Sanığın beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, olay anında hamile olan Rabia Yılmaz'ın bebeğinin, Ayhan Yılmaz’dan olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasını talep etmişti.

DNA testi sonuçlandı

Bunun üzerine Adli Tıp Kurumundan gelen rapor mahkeme başkanı tarafından açıklandı. Gelen ATK raporuna göre bebeğin babası yüzde 99 sanık Ayhan Yılmaz çıktı.

Mahkeme başkanı tarafından dosya mütalaasının verilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 21 Haziran 2022 tarihinde yaşandı. Eşi Rabia Yılmaz (27) ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden Ayhan Yılmaz (42), aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Rabia Yılmaz ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ayhan Yılmaz olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.

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